كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: بإمكان أمريكا المشاركة في محادثات الاتفاق النووي 4+1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إيران إنه بإمكان أمريكا المشاركة في محادثات الاتفاق النووي (4+1).

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه بإمكان واشنطن المشاركة في محادثات أعضاء الاتفاق النووي المتبقين 4+1 المرتقبة، ولكن شريطة أن تلغي العقوبات وتوقف حربها الاقتصادية على إيران.

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وقال ربيعي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء "إذا ألغت أميركا العقوبات التي فرضتها علينا، وأوقفت حربها الاقتصادية على تشنها ضدنا، بإمكانها المشاركة في محادثات أعضاء الاتفاق النووي المتبقين 4+1 المرتقبة خلال الشهر الجاري".

وأضاف ربيعي "طالما أوروبا تلتزم بالاتفاق النووي، سنلتزم نحن بالمستوى الذي يلتزمون به، وبنفس مستوى تنفيذهم لتعهداتهم في الاتفاق"، مضيفا "خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي نتبعها كسياسة لحفظ المصالح القومية للجمهورية الإسلامية، ولا نستأذن أحد في ذلك".