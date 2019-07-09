كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بقذائف الهاون على شمال العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون بالشرطة ومصادر في مستشفى إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب أربعة عندما سقطت ثلاث قذائف الهاون على بلدة الشرقاط بشمال العراق اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولو الشرطة في المنطقة إن "داعش" متورطون في الهجوم وأن قذائف الهاون أطلقت من منطقة جبلية قريبة ما زال المسلحون نشطاء.

وقال عقيد شرطة الشرقاط خليل سهان: "مقاتلو داعش يختبئون في منطقة جبال مخول ويستغلونها كنقطة انطلاق لشن هجماتهم".

وقد قام تنظيم داعش مؤخرًا بسلسلة من الهجمات بالضرب والفرار بهدف تقويض الحكومة.

وأعلن العراق النصر عليهم في ديسمبر 2017، ولكن بعد هزيمتهم وطردهم من المناطق التي سيطروا عليها لسنوات، قاموا بتنفيذ هجماتهم على غرار المتمردين.

