كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مليشيا الحوثي تقر بحكم اعدام 36 معتقلا في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت مليشيا الحوثي اليوم حكم اعدام 30 معتقلا في سجون صنعاء بعد سنوات من اختطافهم وعزلهم في السجون. وأسماء المحكوم عليهم بالاعدام وهم كالتالي: 1. نبيل علي راشد العنسي 2. عبدالله علي حسين المسوري 3. صدام حسين الروحاني 4. يوسف صالح علي البواب 5. عبدالعزيز أحمد محمد الحكمي 6. عثمان عبده حزام النويره 7. صدام محمد محمد علي دخان 8. محمد صالح أحمد مياس 9. حسام عبد الولي المعلمي 10. محمد عبدالوهاب محمد الحداد 11. همدان محمد محمد الضيفي 12. محمد يحيى محمد العكيري 13. نصر محمد السلامي 14. سعد حسن محمد النزيلي 15. وليد قاسم الزين 16. خالد داوود النهاري 17. معاذ أحمد عبد الوهاب نعمان Advertisements 18. قابوس يوسف حيدر الشامي 19. يونس سنان قائد الجرادي 20. محمد عبده علي الرياشي 21. محمد ابراهيم الاهدل 22. رائد محمد الرميش 23. يوسف الحوري 24. ماجد صالح أحمد 25. عزام عبدالغني الضبيبي 26. مفضل محمد ادهم الشرفي 27. عبدالله محمد غالب 28. يوسف احمد ناصر الكميم 29. محمد حزام احمد اليمني 30. رأفت أمين الحميري كما قضت المحكمة التي تأتمر بأوامر مليشيا الحوثي باعفاء ستة وهم التالية اسمائهم 1. محمدالشيبري 2. محمدعشال 3. بشيرفرحان 4. نجم الدين الذيب 5. عبدالله عبدالباسط الشامي 6. محمدالجوفي

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