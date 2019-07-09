كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحث الولايات المتحدة على سحب مبيعات الأسلحة إلى تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت الصين اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة على الانسحاب الفوري لمبيعات الأسلحة إلى تايوان وقطع العلاقات العسكرية مع الجزيرة.

حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي"تحث الصين الولايات المتحدة على احترام التزامها بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، على الفور أن تسحب مبيعات الأسلحة وتقطع العلاقات العسكرية مع تايوان لتجنب المزيد من الضرر للعلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر تايوان".

كما أدلى قنغ بهذه التصريحات ردا على خطة لبيع أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار لتايوان، بما في ذلك دبابات "M1A2 Abarms" وصواريخ “Stinger” المضادة للطائرات.

