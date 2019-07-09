كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الأسترالية تودع ألف دولار لحساب كل عامل بالدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحصل كل أسترالى على 1080 دولار أمريكى كعلاوة مقابل التخفيضات الضريبية التى تقدمها الدولة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، تعهد مفوض الضرائب الأسترالي بأن المبالغ المستردة من الضرائب ستبدأ في الوصول إلى حسابات الناس المصرفية اعتبارا من يوم الجمعة

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وقال كريس جوردان، رئيس مكتب الضرائب الأسترالي، إن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في أواخر الأسبوع الماضي ستصل خلال ثلاثة أيام فقط، وهذا من شأنه أن يشهد أولئك الذين يكسبون ما يتراوح بين 48،000 دولار و 90،000 دولارًا الحصول على 1080 دولارًا أمريكيًا كفوائد، كجزء من حزمة التخفيضات الضريبية المصممة لتوفير الدعم لـ 10 ملايين أسترالي.

وقال كريس للصحفيين في ملبورن اليوم الثلاثاء :"سنحصل على بعض المبالغ المستردة التي ستصل لحسابات الناس المصرفية بحلول يوم الجمعة هذا الأسبوع."

وتم تقديم 810 ألف إقرارات ضريبية قياسية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أقر البرلمان حزمة التخفيضات الضريبية البالغة 158 مليار دولار.