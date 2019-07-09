كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الروسي يحث الحكومة على فرض عقوبات على جورجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البرلمان الروسي بالإجماع اليوم الثلاثاء قرارًا يحث الحكومة على فرض عقوبات اقتصادية صارمة على جورجيا بسبب ما وصفته بالأعمال غير الودية التي تنتهجها روسيا تجاه موسكو.

واشتكت روسيا في الأسابيع الأخيرة من الاحتجاجات المناهضة لروسيا في جورجيا، وأدانت يوم الاثنين الماضي عصيانًا فاحشًا ضد الرئيس فلاديمير بوتين على محطة تلفزيونية جورجية، واصفة إياها بأنها استفزاز غير مقبول من قبل القوى السياسية المتطرفة في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ولقد استجاب الكرملين بالفعل للأحداث من خلال تعليق رحلات الركاب بين البلدين، وهي خطوة تهدد بإلحاق الضرر بصناعة السياحة في جورجيا منذ زيارة أكثر من مليون روسي كل عام.

وقال مجلس الدوما بالبرلمان الروسي اليوم الثلاثاء إنه يريد من موسكو أن تذهب أبعد من ذلك وأوصت الحكومة بفرض عقوبات اقتصادية على تبيليسي.

وقال "فياتشيسلاف فولودين" رئيس مجلس الدوما" "أن البرلمانيين يريدون من موسكو حظر استيراد النبيذ الجورجي والمياه المعدنية ووقف التحويلات المالية للمواطنين الجورجيين العاملين في روسيا".