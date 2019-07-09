كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير العراقي بالقاهرة يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلتقى السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، معالي د. محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

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ونقل السفير الدليمي في بداية اللقاء، تحيّات معالي وزير الثقافة د. عبدالأمير الحمداني، مؤكداً على حرص العراق وموقفه الثابت من المنظمة، وذلك إيماناً بأن وحدة الفكر والثقافة هي تلك الدعامة الأساسية التي تشترك فيها الدول العربية، فضلاً عن أن مسألة الحفاظ على التراث الحضاري العربي وانتقاله بين الأجيال، هو ضمانة لتماسك المجتمعات العربية.

من جانبه عبَّر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عن سعادته الغامرة بمناسبة إدراج موقع آثار بابل وعالمها التأريخية مؤخراً على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، مؤكداً أن حضارة بابل بجنائنها المعلَّقة، تعبِّر عن عظمة العقل البشري لبلاد ما بين النهرين منذ أكثر من سبعة آلاف عام، فهي مهد الفن والفكر والعِمارة والشرائع والقانون، موضحاً أن هذه المقوّمات كلها منحت هذا المَعْلمْ الأثري أهمية وقيمة إستثنائيتين على مرِّ العصور.