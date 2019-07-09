كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمليات الإعدام "متفشية" في حرب المخدرات الفلبينية.. والأمم المتحدة تتدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت جماعة حقوقية: "إن الإفلات من العقاب والقتل غير المشروع مستمر بلا هوادة في الفلبين بعد ثلاث سنوات من الحرب على المخدرات مع وجود نمط من عمليات الإعدام تحت ستار عمليات الشرطة والدولة التي لا ترغب في التحقيق".

وحثت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الموافقة على قرار يدعو إلى إجراء تحقيق في الفلبين، حيث كان هناك "تطبيع خطير" لعمليات الإعدام غير القانونية وانتهاكات الشرطة.

ومن المتوقع إجراء تصويت على القرار من قبل 47 عضوا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

من المستحيل التحقق من العدد الدقيق للقتلى في حرب الرئيس رودريغو دوترتي على المخدرات بشكل مستقل، ولكن قُتل عدة آلاف منهم، وحوالي 6600 من القتلى خلال عمليات قالت الشرطة إن المشتبه فيهم كانوا مسلحين وردوا عليها.

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وقالت منظمة العفو في تقرير بعنوان "إنهم يقتلون فقط" إن السلطات استخدمت "التشويش والتضليل المتعمدين" لجعل من المستحيل مراقبة المدى الكامل لعمليات القتل التي استهدفت بشكل كبير المجتمعات الفقيرة والمهمشة التي تفتقر إلى الوسائل أو الدعم لمواجهة التحديات القانونية. ضد الشرطة.

وكان القتلى مدرجين في "قوائم مراقبة" لأشخاص في مجتمعات يشتبه في تعاطيها أو تورطهم في المخدرات، في ثلاثة أرباع الحوادث على حد قول منظمة العفو الدولية.

واستنادًا إلى الشهود والمعلومات الأخرى، خلص إلى أن نصفهم كانوا عمليات قتل خارج نطاق القضاء. وقالت إن الحوادث الأخرى تشير على نطاق واسع إلى أنماط الإعدام السابقة، لكنها لم تستطع الحصول على أدلة ومعلومات كافية للتأكد.

ووصف بانو الأسبوع الماضي الدعوة إلى إجراء تحقيق للأمم المتحدة على أنه تدخل من جانب حكومات أجنبية "ضللت به أخبار كاذبة وروايات كاذبة".