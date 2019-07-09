كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبير مستشاري ماكرون يصل طهران في محاولة لإنقاذ الصفقة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقضي إيمانويل بون كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يومين في طهران كجزء من محاولة عاجلة لتخفيف حدة التوترات المتصاعدة مع إيران بسبب اتفاقها النووي مع القوى العالمية.

وأوضح مسؤول في قصر الإليزيه ان بون غادر متوجهًا إلى طهران اليوم الثلاثاء بحثًا عن سبل لإعادة الحوار. لم يكن المسؤول مصرحًا له بالتحدث علنًا حول الأمر وطلب عدم الكشف عن هويته.

وقد اتفق ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني في محادثات على تحديد 15 يوليو كموعد نهائي لحل المأزق الحالي، وإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة منه العام الماضي.

تحدث ماكرون مع الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين - وهو اليوم الذي بدأت فيه إيران تخصيب اليورانيوم وكسر الحد المسموح به للمخزونات.

