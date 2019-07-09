كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تأمر باعتقال 176 من الأفراد العسكريين بشأن محاولات انقلاب قبل ثلاث سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب الادعاء في اسطنبول اليوم الثلاثاء إن تركيا أمرت باعتقال 176 من الأفراد العسكريين المشتبه بهم بسبب صلاتهم المشبوهة بالشبكة التي تقول أنقرة إنها كانت وراء محاولة انقلاب قبل ثلاث سنوات.

وقال البيان إن من بين الذين يواجهون الاعتقال كولونيل واثنان برتبة مقدم وخمس ضباط وسبعة ضباط و100 ملازم في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية.

وتقول أنقرة: "إن رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة كان العقل المدبر للانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016. ونفى أي تورط له.

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وخلال عملية التطهير التي استمرت 3 سنوات منذ محاولة الانقلاب، وسُجن أكثر من 77000 شخص في انتظار المحاكمة، وتم عزل حوالي 150.000 من الموظفين المدنيين والعسكريين وغيرهم من وظائفهم.

وانتقد الحلفاء الغربيون وجماعات حقوق الإنسان في تركيا حجم الحملة، قائلين: "إن الرئيس رجب طيب أردوغان استخدم الانقلاب الفاشل كذريعة لقمع المعارضة".

وقد دافعت أنقرة عن الحملة كرد فعل ضروري على حجم التهديد الأمني الذي تواجهه تركيا، متعهدة بالقضاء على شبكة جولن.