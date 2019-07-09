كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع سعر النفط مع مخاوف العرض تفوق النزاعات التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع سعر النفط فوق 64 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء بعد أن فاقت امدادات الأوبك والتوترات في الشرق الاوسط النزاع التجاري الامريكي الصيني الذي يطال الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

ووافقت الأوبك وحلفاؤها في الأسبوع الماضي على تمديد اتفاق خفض الإمدادات حتى مارس 2020. وارتفع خام برنت حوالي 20% في عام 2019 بدعم من الاتفاق وكذلك التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي 38 سنتًا إلى 64.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 20 سنتا الى 57.86 دولار.

وأدت التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة إلى اقتراب الدولتين من النزاع. في الشهر الماضي، حيث ألغى الرئيس دونالد ترامب الغارات الجوية في اللحظة الأخيرة ردًا على قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.

وهددت إيران يوم الاثنين بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعطلة وتصعيد تخصيب اليورانيوم إلى 20٪ في خطوة تهدد الاتفاقية النووية لعام 2015 التي تخلت عنها واشنطن العام الماضي.

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حصل النفط أيضًا على دعم من التقارير التي من المتوقع أن تظهر انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية.

ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل في التراجع الأسبوعي الرابع على التوالي. من المقرر أن يصدر أول تقريران لهذا الأسبوع في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش من معهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية.

من المقرر أن يستأنف أكبر مستهلكين للنفط في العالم محادثات التجارة هذا الأسبوع، رغم أنه بعد مرور عام على بدء النزاع، هناك دلائل قليلة على تضييق الخلافات بينهما.

وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الاثنين -ـ في إشارة إلى أن التوترات التجارية العالمية تؤثر سلبًا على استثمارات الشركات-ـ أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت بأكثر من ثمانية أشهر.

