برشلونة متردد في التعاقد مع نايمار وباريس سان جرمان مستعد للتخلي عنه

قال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إن نيمار يستطيع الرحيل عن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لكن لا يوجد عروض من أجله ومجرد محادثات ”سطحية“ مع ناديه السابق برشلونة.

وانضم مهاجم البرازيل إلى باريس سان جرمان قادما من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (249 مليون دولار) في 2017.

وأبلغ ليوناردو صحيفة لو باريزيان ”نيمار يستطيع ترك باريس سان جيرمان إذا كان هناك عرض مناسب للجميع. لكن حتى الآن لا نعرف إن كان هناك ناد يرغب في شرائه وما هو المقابل المادي. كل هذا لا يتم في يوم واحد، هذا أكيد.