ذبحوا شخصين بطريقة بشعة.. الإعدام في انتظار مرتكبي جريمة “بادس”

يمثل، اليوم الثلاثاء، أربعة متهمين أمام استئنافية الحسيمة، على خلفية ذبح شخصين من الوريد إلى الوريد، شهر مارس الماضي، في تجزئة “بادس”.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الموقوفين يواجهون تهما ثقيلة، تؤدي إلى عقوبة الإعدام، حسب ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي، وتتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد، وارتكاب أعمال وحشية، فضلا عن الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، وإخفاء جثة شخص مجني عليه في جريمة قتل مع تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والسرقة الموصوفة، المقرونة بالتعدد، واستعمال ناقلة ذات محرك.

وتعود فصول هذه القضية إلى مطلع مارس الماضي، عندما عاينت العناصر الأمنية في الحسيمة جثتي شخصين من جنس ذكر، تحملان جروحا غائرة على مستوى العنق، ما خلف حالة استنفار لدى مختلف المصالح الأمنية، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في بوعرفة، بعدما كانا قد لاذا بالفرار على متن سيارة من نوع ” مرسيديس 207”، فيما تم إلقاء القبض على المتهمين الآخرين في وقت لاحق.

وكشفت المعطيات نفسها أن دوافع الجريمة ترجع إلى خلاف وقع بين الضحيتين والمشتبه فيهم حول مسروقات تحصلوا عليها بعد اقتحامهم لمجموعة من المنازل في الحسيمة، وأجدير.