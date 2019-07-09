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حل الفنان الكوميدي جاد المالح، أخيرا، في المغرب رفقة ابنه، نوي، من أجل قضاء عطلتهما في عاصمة النخيل مراكش.
وشارك نوي، نجل المالح، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورا مع والده في شوارع المدينة الحمراء، فيما أفادت مصادر إعلامية أنهما استغلا الزيارة لحضور مناسبة خاصة.
وحضر المالح عرسا جماعيا لليهود أقيم في أحد الفنادق المصنفة في مراكش، أحياه المغنيان المغربيان، ماكسيم، وعبد الرحيم الصويري، وحضره عدد كبير من الضيوف اليهود، القادمين من دول عديدة.
ودأب المالح على زيارة المغرب، خصوصا مراكش، شأنه شأن باقي النجوم، الذين يسحرهم جمال المدينة الحمراء، الذي يجعلها تستقطب مشاهيرا عالميين من كل المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر جاد المالح وابنه في مراكش.. استمتعا بجمال المدينة وحضرا عرسا جماعيا لليهود – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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