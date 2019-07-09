أولمبيك آسفي يقترب من ضم الحظ وجيد

اقترب فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، من التعاقد مع حارس المرمى ياسين الحظ، والمدافع أنور جيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبلغت المفاوضات بين الطرفين مراحل متقدمة، حيث من المرتقب أن تسفر الأيام القليلة القادمة عن توقيع عقدي انضمام الحظ وجيد للقرش المسفيوي، للدفاع عن ألوانه بدءا من الموسم القادم.

وأنهى ياسين الحظ عقده مع فريق الجيش الملكي، بنهاية الموسم الكروي الماضي، ليصبح لاعبا حرا، علما أنه دخل في مفاوضات مع عدة أندية على غرار اتحاد طنجة، بينما انتهى عقد جيد مع الدفاع الجديدي متم الموسم الأخير، والذي يرغب مولودية وجدة في انتدابه أيضا.

ويبحث أولمبيك آسفي عن تعزيز صفوفه بلاعبيبن متمرسين، خاصة أن القرش المسفيوي سيشارك الموسم القادم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فضلا عن مسابقتي البطولة الاحترافية وكأس العرش.