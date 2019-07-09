اتفاق إسباني مغربي لتعليق مؤقت للأنشطة التجارية في معبر سبتة لمدة شهر

اتفقت السلطات الإسبانية، ونظيرتها المغربية، على التعليق المؤقت للأنشطة التجارية، في معبر مدينة سبتة المحتلة، وذلك لمدة شهر.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن العمليات التجارية، التي تتم سيرا على الأقدام، أو عن طريق مختلف أنواع المركبات، ستتوقف خلال الفترة الممتدة، بين 29 يوليوز الجاري و3 شتنبر المقبل.

وأوضح المصدر نفسه أن الهدف من الإجراء، هو تسريع تنقل الأشخاص بالتزامن مع العطلة الصيفية، وتجنب الحوادث، التي عادة ما يعرفها المعبر خلال شهر غشت.

وفي الوقت الذي تشكل الأنشطة التجارية في المعبر نسبة تتراوح بين 25 و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة المحتلة، طمأنت سلطات الاحتلال في المدينة التجار إلى أن الإجراء سيكون مؤقتا، ولا يمكن أن يكون مقدمة لإجراء دائم.