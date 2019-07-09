الموت يفجع عبد الخالق فهيد

فقد الفنان المغربي عبد الخالق فهيد، أمس الإثنين، شقيقه الأكبر الذي رحل إلى دار البقاء حسب ما أعلنه مقرب منه على “فايسبوك” صباح اليوم الثلاثاء.

ونشر الممثل المغربي مصطفى حقيق، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صباح اليوم الثلاثاء، منشورا يقدم من خلاله التعازي لزميله عبد الخالق فهيد، إذ كتب :”تعازينا الحارة للأخ عبد الخالق فهيد في وفاة شقيقه الأكبر إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نفس رسالة التعزية نشرها الفنان محمد الشوبي على حسابه الشخصي كذلك، وبدأت في الانتشار بين حسابات مهنيي الفن.

هذا وغاب الفنان عبد الخالق فهيد عن جمهور الشاشة الصغيرة، منذ فترة طويلة، وقد كشف لليوم 24 سابقا أنه يحضر لعمل سينمائي مفاجأة.