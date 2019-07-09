الرميد: يلزمنا أن نقطع مراحل من أجل بلوغ “دولة ديمقراطية”

قال المصطفى الرميد، عضو أمانة حزب “المصباح” خلال حلوله ضيفًا على أشغال ندوة الحوار الداخلي لحزبه بمدينة آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، إن المغرب يلزمه الكثير من المراحل من أجل بلوغ دولة ديمقراطية، مشيرًا إلى أن البلاد تعرف تحولات وصفها بـ”العميقة” ولنا الكثير من عناصر قوة الديمقراطية”ّ يقول الرميد.

وذكر الرميد أن العدالة والتنمية حزب مسؤول وفيه نساء ورجال واعون بمهامهم ومسؤولياتهم، مردفا أن الأمور مضت في غير ما كان يتمناه بل ما كان يتمناه الصالحون من أجل أن يسهم الحزب في الإصلاح.

وأوضح الرميد، الأسس التي تنبني عليها أسس ومنطلقات الورقة المؤطرة للحوار الداخلي تنفيذا لخلاصات المؤتمر الوطني الثامن للحزب المبنية على بلورة قراءة جماعية للمرحلة، وترسيخ ثقافة سياسية مشتركة في التعاطي مع المتغيرات، واجراء تقييم شامل للمتغيرات الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن.

وكشف الرميد، خلاصات النقاش حول المبادئ الإصلاحية والأصول المنهجية للحزب، وعن قراءة لمختلف السياقات الدولية والإقليمية والوطنية وتقييم الكسب الإصلاحي والسياسي والتنظيمي للحزب، كما قارب التحديات المستقبلية لحزب العدالة والتنمية والتفاعل مع التحولات المجتمعية والسياسية وتثمين وتحصين التجربة الإصلاحية المغربية.