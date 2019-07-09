العراقيب: الأسير الطوري بين أهله بالعراقيب لمدة 48 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج الأسير صياح الطوري (68 عاما)، شيخ قرية العراقيب التي هدمتها السلطات الإسرائيلية 145 مرة على التوالي آخرها بتاريخ 27.06.2019، لزيارة أهله وقريته، صباح اليوم الثلاثاء، لمدة 48 ساعة.

وكان في استقبال الطوري أولاده وأعضاء اللجنة المحلية والمحامي محمد أبو فريح الذي نجح في قضية الاستئناف وأسقط شروط الشرطة التي عارضت عدم دخوله العراقيب.

ودخل الشيخ الطوري سجن الرملة لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بعدما فرضت محكمة الصلح في بئر السبع، قرارا بسجنه بعد أعوام عديدة من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية.

ووجهت للطوري ما يقارب 40 تهمة قضائية نسبت إليه، 19 تهمة منها متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة متعلقة بـ"اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ"خرق أمر قضائي".