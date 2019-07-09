البواردي يبحث مع سفير برلين تعزيز العلاقات بين الإمارات وألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، الثلاثاء، مع السفير الألماني إرنست بيتر فيشر، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأشاد البواردي خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه في وزاره الدفاع بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بلاده بألمانيا في مختلف المجالات.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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