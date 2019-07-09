مقتل جنديين بالجيش التركي في هجوم بهكاري

أقرت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، بمقتل اثنين من جنودها وإصابة ثالث في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني على سيارة تابعة للجيش التركي جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة إن الهجوم وقع في إقليم هكاري على الحدود مع العراق وإيران، ونفذه المسلحون عن بعد.

لكن وزارة الدفاع التركية لم توضح في الوقت نفسه طبيعة الهجوم.

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وفي مايو/أيار الماضي، اجتاح الجيش التركي الحدود العراقية ودخل إلى عمق 30 كيلومترا داخل أراضي إقليم كردستان، بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال.



وبدأت القوات التركية مع بداية موسم الصيف الجاري بشن هجوم على مقاتلي العمال الكردستاني الذين ينشطون في المناطق الجبلية الواقعة على الحدود بين العراق وتركيا.

ويطالب حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 بالحكم الذاتي في منطقة جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية.

وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص.