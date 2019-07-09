قطر في واشنطن.. خطة بمليارات الدولارات استجداء للعطف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نبذتها الإدارة الأمريكية الجديدة، تماما مثلما أدبر عنها جيرانها بسبب دعمها للإرهاب، لتجد قطر نفسها محشورة في زاوية ضيقة تحاول من خلالها استجداء التعاطف.

مسارٌ بات مفضوحا من قبل قطر التي دأبت على دفع المليارات لشراء الذمم، من أجل صناعة مجموعات الضغط أملا بالحصول على موطئ قدم في دوائر القرار بالبلدان التي تستهدفها، لتجعل منها جسر العبور نحو تحقيق مآربها.

وتحت عنوان "خطة قطرية بمليارات الدولارات لاستعادة أصدقائها في الولايات المتحدة"، ذكر موقع "ديلي بيست" الأمريكي أن ممثلين عن الدوحة أمضوا عدة أسابيع في واشنطن ونيويورك؛ من أجل التمهيد للزيارة التي يجريها تميم بن حمد آل ثاني، للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

ولفت الموقع الأمريكي في تقرير، إلى أنه منذ عامين، كانت قطر مُتجاهلة؛ إذ نبذتها الإدارة الجديدة في واشنطن وقاطعها جيرانها، لكنها عملت على تجنيد ونشر مسؤولين في جميع أنحاء العالم.

مخططات جاءت في إطار حملة علاقات عامة تحاول من خلالها تقديم صورة جديدة عنها، طبقًا لمسؤولين أمريكيين وثلاثة أشخاص على دراية بالتحركات القطرية.

و منذ بداية عام 2017، أنفقت قطر 24 مليون دولار على الأقل على جهود الضغط، طبقًا لمركز الأبحاث الأمريكي "سنتر فور ريسبونسيف بوليتكس".

فيما زار تميم البيت الأبيض الربيع الماضي، وها هو يعود إليه اليوم للقاء الرئيس دونالد ترامب، الذي اتهم الدوحة عام 2017 بتمويل الإرهاب وتهديد المنطقة؛ جزئيًا بسبب تحالفها مع طهران.

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حملة لصناعة مجموعات ضغط

وفي تقريرها، أشارت "ديلي بيست" أيضا إلى أن حملة العلاقات العامة القطرية اتخذت عدة أشكال.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، أمضى مسؤولون من قطر حوالي ثلاثة أسابيع بين واشنطن ونيويورك، التقوا خلالها مع مسؤولين أمريكيين وباحثين في مراكز بحثية وأساتذة جامعيين؛ من أجل التمهيد لزيارة أمير قطر الحالية.





ولفت التقرير إلى أن موضوعات تلك المناقشات تضمنت الحديث عن رد البيت الأبيض على إيران، والحرب الجارية في اليمن، وخطة جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، بشأن السلام في الشرق الأوسط، طبقًا لثلاثة أشخاص على دراية مباشرة بتلك المباحثات.

وفي الوقت ذاته، كانت هناك جماعات ضغط من شركة المحاماة الدولية " Debevoise & Plimpton" يعملون نيابة عن قطر؛ إذ التقى ممثلون عن الشركة مع مستشار الأمن القومي جون بولتون قبل سفره إلى الشرق الأوسط، طبقًا لما أوردته مجلة "بوليتيكو" في وقت سابق.

كما استخدمت قطر عددا كبيرا من الإعلانات في الولايات المتحدة، ظهر أحدها بالنشرة الإخبارية "بوليتيكو بلاي بوك" التابعة لمجلة "بوليتيكو".



