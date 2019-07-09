الصين تدعو أمريكا إلى التراجع عن بيع أسلحة لتايوان

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المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إلى سحب صفقة محتملة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار، وقالت إن بكين تعارض هذا الإجراء بشدة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ في بكين. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت أمس الاثنين على بيع محتمل لدبابات أبرامز وصواريخ ستينجر وعتاد مرتبط بها إلى تايوان.

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