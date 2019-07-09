الرئيس عون: الاستقرار الأمني حقق تحسناً في الحركة السياحية

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "ما تحقق من تطور على صعيد الحركة السياحية في لبنان في الاشهر الستة الاولى من هذا العام، هو نتيجة الاستقرار الامني الذي تشهده البلاد"، مشيراً غلى أن "ما يزيد حرصنا على الحفاظ على هذا الاستقرار وخلق مناخات هادئة ومشجعة لوفود السياح، وتنشيط العجلة الاقتصادية".
وخلال لقائه وزير السياحة اواديس كيدانيان، نوه الرئيس عون بـ"الجهود التي يبذلها كيدانيان بالتعاون مع القطاعات المعنية على هذا الصعيد، والتي تعكسها الارقام الجيدة للحركة السياحية في الأشهر الأخيرة".
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