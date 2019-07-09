النشرة: الجيش السوري تصدى لهجوم كبير للمسلحين بالريف الشمالي للاذقية

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "​الجيش السوري​ تصدى لهجوم كبير للفصائل المسلحة على محور "الدرة - نوارة" بأقصى الريف الشمالي للاذقية دون أي تغير بخارطة السيطرة حتى الان وتدور منذ ساعات الصباح الاولى ​اشتباكات​ عنيفة بين الجهتين يستخدم فيها ​الاسلحة​ الثقيلة والمتوسطة".

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