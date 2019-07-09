الرئاسة الأفغانية: مؤتمر الدوحة خطوة كبيرة للاتجاه الصحيح نحو السلام

لفت وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام ومدير مكتب رئيس أفغانستان، سلام رحيمي، إلى أنّ "مؤتمر السلام الّذي انعقد في الدوحة برعاية قطريّة ألمانيّة، خطوة كبيرة للاتجاه الصحيح نحو السلام".
وأوضح في بيان، أنّ "التفاهمات الّتي تمّ التوصّل لها خلال المؤتمر تعزّز الآمال لإحلال السلام، والالتزام بحقوق المواطنين وبخاصة المرأة يشكّل نقطة عطف هامّة في هذه العمليّة"، مثمّنًا جهوج المشاركين كافّة في مؤتمر الدوحة. وشدّد على أنّ "أمامنا مسيرة طويلة ويجب النظر بواقعيّة حول سرعة التطورات الحاصلة، فكلّما تعمّقنا في التفاصيل والذهاب نحو الخطوات العمليّة بالمستقبل، تزداد الاحتمالات بتباطؤ العملية نظرًا لاختلاف وجهات النظر ومواجهة المشاكل الإجرائيّة".
وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت، "نجاح المؤتمر الأفغاني للسلام الّذي عُقد في الدوحة على مدى يومين بمشاركة ألمانيا".
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