هآرتس: فريق من العلماء عثروا على مدينة صقلغ التوراتية المفقودة

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ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن فريقا من علماء الآثار الإسرائيليين والأستراليين أعلنو أنه تم العثور على مدينة صقلغ التوراتية والتي كانت تقع في منطقة النقب في الجنوب الغربي من ما كان يعرف بمملكة يهوذا والتي لم يتم تحديد موقعها.
وبحسب فريق العلماء فقد تم العثور على أنقاض المدينة بالقرب من بلدة كريات جات الجنوبية في إسرائيل والتي يرجع تاريخها إلى أوائل القرن العاشر قبل الميلاد. - الوقت المرتبط بالملك داوود.
ولفتت الصحيفة الى أنه إذا كانوا على صواب فإن ذلك سيعزز النظرية القائلة بأن الملك داوود كان أكثر من مجرد زعيم محلي على قمة التلال، ويدعم النظرية القائلة بأنه حكم بالفعل مملكة موحدة في منطقة يهودا. لكن يبدو أن المملكة لم تكن الكيان العظيم في العصور القديمة التي يتصورها البعض.
وأوضح العلماء أن إسم صقلغ- Ziklag، يبرز في السجل التوراتي لأنه ليس ساميا أو كنعانيا، ولكن يبدو أنه فلسطيني، وقد أثبتت الدراسات الوراثية الأخيرة التي أجريت على الهياكل العظمية المكتشفة في مقبرة الفلسطينيين في عسقلان، أن الفلسطيين الغامضين نشأوا في أوروبا.
وبحسب الكتاب المقدس العبري، فإن ملك فلسطين آشيش جات، سمح لداوود بالانتقال إلى صقلغ، عندما فر بسبب عدم رضاه عن الملك شاوول، وأصبحت المدينة قاعدة له لبناء قواته.
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