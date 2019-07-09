أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ​أفغانستان​، ​زلماي خليل زاد​ أن "الجولة السابعة من محادثات السلام بين ​طالبان​ والمسؤلين الأميركيين، في قطر، ستستأنف في وقت لاحق اليوم الثلاثاء"، مشيراً إلى ان "​مؤتمر​ السلام بين الأفغان انتهى بصيغة إيجابية جدا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أميركا لأفغانستان: محادثات السلام بين طالبان وأميركا ستستأنف اليوم بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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