أمير قطر: سنعمل مع أميركا عن كثب للحد من التصعيد في المنطقة

أكّد أمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، أنّ "علاقة بلاده مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ استراتيجيّة وقويّة، والبلدان سيعملان عن كثب سويًّا من أجل القيام بالحدّ من التصعيد في المنطقة".

ولفت خلال جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الأميركي بالإنابة ​مارك إسبر​ في ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​)، على هامش زيارة أمير قطر الرسمية لواشنطن الّتي بدأت أمس الإثنين، إلى أنّ "المنطقة تمرّ بظروف صعبة، وهناك خلافات لكنّنا نظنّ أنّ بالعمل سويًّا يمكننا أن نجد طرق مناسبة من أجل نزع التوتر الّذي يعمّ منطقتنا".

من جانبه، نوّه إسبر إلى "أهميّة قاعدة العديد"، واصفًا إيّاها بأنّها "استراتيجيّة وحيويّة"، مبيّنًا أنّ "التحالف بين بلدينا سيحقّق أمنًا أفضل يعود على كل الشعوب بالسلام".