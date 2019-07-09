سلطات روسيا تستكمل تسليم منظومة صواريخ "إس-400" للهند بحلول عام 2025

أوضح نائب مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، أنّ "​روسيا​ تستكمل توريد أنظمة ​الصواريخ​ المضادة للطائرات "إس-400" إلى ​الهند​ بحلول عامي 2024- 2025".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّه "تمّ الاتفاق على هذه الخطة، وسيتمّ تسليم المنظومة الأولى في غضون 24 شهرًا بعد تحويل الدفعة الأولى من المال من الجانب الهندي"، مبيّنًا "أنّني أعتقد أنّ بحلول نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، يجب تسليم المنظومة الأولى، من ثمّ يجب تسليم المنظومات التالية في أوقات معيّنة خلال السنوات القليلة المقبلة".

وركّز دروجوف على أنّ "منظومات "إس-400" تحظى بشعبيّة كبيرة في سوق الأسلحة العالمية، فلدينا الكثير من الطلبات لتوريد "إس-400".