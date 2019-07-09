مسؤول ايراني: طهران الاسلامية تحولت الى قوة اقليمية معتبرة

أكد قائد القوة البرية التابعة لحرس ​الثورة الاسلامية​ العميد محمد باكبور أن "​ايران​ تحولت اليوم الى قوة اقلمية معتبرة، وهذا امر لا تتحمله ​أميركا​"، مشيراً إلى "اقتدار ايران الاسلامية في مختلف الجوانب".

ولفت إلى أن "استهداف ​طائرة​ العدو المسيرة المعتدية، والذي حدث مؤخرا، غير الظروف لصالح ​الجمهورية​ الاسلامية، وهذا الاجراء حطم هيمنة ​اميركا​، وبعد هذا الحدث أدرك الجميع اكثر مما مضى اننا اقوياء"، مبيناً أن "الاحداث الاخيرة أثارت الغموض والارباك في استراتيجية العدو، وبالطبع فإن الاعداء لن يتركوا الجمهورية الاسلامية لحالها، لذلك علينا ان نزيد من جاهزيتنا في مختلف الجوانب بما فيها القضايا الاقتصادية، وان نحبط مؤامرة الاعداء من خلال إحباط أثر الحظر".