الرئيس عون تلقى دعوة لحضور رسامة المطران أنطوان عوكر معاونا ونائبا بطريركيا

استقبل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، المطران سمعان عطا الله والرئيس العام للرهبنة الانطونيةالاباتي مارون ابو جودة، اللذين وجها اليه دعوة باسم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لحضور رسامة الراهب الانطوني انطوان عوكر الذي انتخبه المجمع المقدس للطائفة المارونية معاونا ونائبا بطريركيا، والتي ستقام في الصرح البطريركي في ​بكركي​ في 31 تموز.

واستقبل الرئيس عون، النائب البطريركي الماروني على جبة بشري والمشرف على ​رابطة قنوبين​ للرسالة والتراث المطران جوزف نفاع ورئيس الرابطة نوفل الشدراوي واعضاء مجلس امناء الرابطة الذين سلموه دعوة من البطريرك الراعي لافتتاح الدورة الاولى من المؤتمر العلمي الاول الذي تنظمه الرابطة تحت عنوان "التراث المسيحي المشترك في الوادي المقدس" في 18 و19 ايلول المقبل في الديمان، بمشاركة بطاركة الشرق الكاثوليك والارثوذكس وممثلي الكنيستين الاورثوذكسيتين في قبرص واليونان ومجلس اساقفة اوروبا.

وتحدث المطران نفاع عن "العمل الذي تقوم به رابطة قنوبين للرسالة والتراث، مع فاعليات فكرية واقتصادية ورسمية في جبة اهدن وبشري، من اجل احياء وادي قنوبين الذي يعتبر احد كنوز لبنان، وتمكنوا بفضل متابعتهم وبفعل تمويل شخصي منهم، من اجراء مسح شامل للوادي والبدء بعملية ترميم للاديار"، مشيراً إلى أن "هذا الامر ادى الى اعادة الوادي الى خريطة التراث العالمي، ومقصداً للسياح. وبات من المهم اقامة مؤتمر واسع يضم كل الكنائس وليس فقط المارونية، نظراً الى ان المسح اظهر وجود كنائس بيزنطية وارثوذكسية وحبشية من اثيوبيا وسريانية، كما سكن في بعض المغاور متصوفون اسلاميون." واثنى المطران نفاع على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عون لهذه المنطقة".

من جهته، رحّب الرئيس عون بالمطران نفاع والوفد، مشيداً بـ"العمل الذي تقوم به البطريركية والرابطة من اجل المحافظة على اهمية وادي قنوبين على الصعيدين الديني والجغرافي، متمنياً التوفيق للمؤتمر ونجاح اعماله".