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طقس الغد غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس صيفي على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع رياح ناشطة احياناً ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر .

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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