طقس الغد غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس صيفي على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع رياح ناشطة احياناً ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر .

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.