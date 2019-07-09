جنبلاط: الإشتراكي منفتح على جميع المسارات ويطالب بالكف عن المزايدات

شدد رئيس"الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، على أن "الحزب الإشتراكي ليس من رواد الفضاء كالبعض الذي يريد تعويم نفسه بأي ثمن، لذلك يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار".
وأعلن جنبلاط، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الإشتراكي منفتح على جميع المسارات ومطمئن ومرتاح لكنه يطالب بالحد الادنى من احترام العقول والكف عن المزايدات الهزيلة".
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