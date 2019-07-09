النشرة: الجمارك تضبط محلا في كورنيش المزرعة يبيع ساعات مهربة

علمت "​النشرة​" أن "قوة من المكافحة البرية لإقليم جمارك ​بيروت​ داهمت محالاً تجارياً لبيع الهواتف في محلة ​كورنيش المزرعة​ في بيروت، تبين ان فيه غرفة سرية لبيع ساعات مهربة بماركات عالمية ثمينة، وقد تم ضبط عدد من ساعات الالماس و​الذهب​ والتي يبلغ سعرها مئات الالاف من الدولارات".

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