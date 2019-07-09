الحجار: لتجنيب العمل الحكومي تداعيات الإحتقان السياسي والأمني

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "البلد في وضع حرج ودقيق للغاية والمطلوب تجنيب العمل الحكومي وقضايا الناس تداعيات الإحتقان السياسي والأمني وعلى جميع الأفرقاء السياسية تحمل المسؤولية وتدارك الأمور قبل تفاقمها و​الوضع المالي​ والإقتصادي لا يتحمل المزيد من هدر الوقت".

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