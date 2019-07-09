وافقت المجلة العلمية العالمية Scientific Reports على نشر بحثٍ علميّ للبروفسور تيسير حميه (أستاذ في كلية العلوم – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية ومدير مختبر الأبحاث للمواد والبيئة والتحفيز التابع للكلية) تحت عنوان: "حلّ رياضيّ جديد للمعادلة التفاضلية الجزئية لمشكلة التشققات النانوية للمواد في حالة التبخير أو التكثيف"
New solution of the partial differential equation of the grain groove profile problem in the "case of evaporation or condensation
البحث، الذي سيتمّ نشره خلال أيام، أنجزه البروفسور حميه كباحث زائر بالتعاون مع أساتذة من المعهد الفرنسي للعلوم والتكنولوجيا في النقل والتخطيط لشبكات الاتصالات (IFSTTAR) في فرساي – فرنسا. ويشير البروفسور حميه إلى أن أبحاثًا كثيرة نُشرت، إلّا أنها لم تتوصّل إلى النتائج المتوخاة لجهة إطالة عمر الرقائق المُستخدمة في مختلف التجهيزات الكهربائية والإلكترونية.
واضاف ان " كلّ الدراسات العلمية في هذا المجال اعتمدت على نظرية Mullins التي نشرها في إحدى المجلات العلمية عام 1957 والقائمة على اقتراح معادلة رياضية تفاضلية من الدرجة الرابعة."
وبعد دراسته لنظرية Mullins ، أثبت البروفسور حميه وجود خطأ في فرضيّته، واقترح حلّا رياضيّا جديدًا لهذه المُعضلة سيُنشر قريبًا في إحدى المطبوعات التابعة لمجلةNature العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر Scientific Reports تتبنّى نشر البحث الجديد للبروفسور تيسير حميه في علوم المواد والطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.