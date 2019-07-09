التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ​غير بيدرسن​ ترافقه نائبته الدكتورة ​خولة مطر​، وجرى عرض للأوضاع العامة وشؤون ​النازحين السوريين​ في لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم عرض مع المبعوث الأممي الى سوريا شؤون النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.