اللواء ابراهيم عرض مع المبعوث الأممي الى سوريا شؤون النازحين

التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ترافقه نائبته الدكتورة خولة مطر، وجرى عرض للأوضاع العامة وشؤون النازحين السوريين في لبنان.
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