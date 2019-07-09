أكد وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ في تصريح له لدى وصوله الى ​السراي الحكومي​ "أننا سنحضر أي جلسة يدعو لها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وكنا سنحضر الاسبوع الماضي لو دُعينا الى جلسة"، موضحاً "اننا لم نحضر في الجلسة الماضية لأننا رأينا في اجتماعنا التحضيري من زميلنا وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أن الجو تفجيري وابلغنا ذلك الحريري".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: سنحضر أي جلسة يدعو لها الحريري وكنا سنحضر الاسبوع الماضي لو دعينا لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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