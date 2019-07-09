LBC: اجتماع الحريري مع حاصباني والحسن وأبو سليمان وعدوان للتنسيق بموضوع الموازنة

أفادت قناة الـ"LBC" بان " اجتماعا يعقد بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مع نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ ووزير العمل ​كميل أبو سليمان​ ورئيس ​لجنة الادارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ للتنسيق في موضوع ​الموازنة​".

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