أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 2/7/2019، أدخلت إلى إحدى ​مستشفيات​ القبيّات، جثّة المواطنة: _خ. خ. (مواليد عام 1980) وهي مصابة بـ /6/ طلقات نارية. نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، التي قامت بها فصيلة القبيّات في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت من تحديد هوية القاتل، وتوقيفه في ​بلدة شدرا​، بتاريخ 6/7/2019، وهو شقيق الضحيّة، ويُدعى: خ. خ. (مواليد عام 1979، لبناني) وضُبط بحوزته ​السلاح​ المستخدم في الجريمة (مسدس حربي من نوع "باريتا"، عيار /9/ ملم.)، وقد اعترف بقتل شقيقته. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: فصيلة القبيات أوقفت رجلا أقدم على قتل شقيقته في شدرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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