شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة برلمانية لـ على عبدالعال لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول إخفاقات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، بسرعة محاسبة أعضاء اتحاد كرة الكرة، بعد الخروج المخزى للمنتخب الوطنى من بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أنه سيتقدم بمذكرة برلمانية إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء المجلس حول مخالفات وفساد اتحاد الكرة.

وقال إسماعيل، إن أداء المنتخب الوطنى كان أمر متوقع، خاصة لما شهده المعسكر من تسيب وتحكم، وبالتالى كان ناتج حقيقى وطبيعى خروج المنتخب من البطولة، متابعا "اتحاد الكرة له أخطاء كبيرة منذ بطولة كأس العالم فى روسيا".

Advertisements

وتابع عضو مجلس النواب، أن استقالة أعضاء اتحاد الكرة أمر جيد ولكنه لا يكفى ولابد من محاسبة مجلس الإدارة بالكامل عن أسباب الإخفاقات بداية من بطولة كأس العالم وحتى بطولة الأمم الأفريقية، وطرق انتداب مدربين أجانب لتولى الجهاز الفنى للمنتخب فى حين أن التجربة أثبتت أن أفضل نتائج المنتخب الوطنى كانت فى عهد المدرب الوطنى حسن شحاتة.

ووجه النائب محمد إسماعيل ، الشكر إلى اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية ، موضحا أن اللجنة حققت إنجازا فى زمن قصير من حيث تأهيل الاستادات وكذلك البنية التحتية حتى ظهرت البطولة بهذه الصورة التى أبهرت العالم.