"إنستجرام" تطرح خاصية جديدة لحماية مستخدميها من التنمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طورت شركة "إنستجرام" ميزة جديدة تعتمد على تقنية الذكاء الصناعي عبر المنصة، حيث تنبه المستخدم إذا كان تعليقه يعتبر على إنه تنمر قبل نشره حتى.

وعند كتابة التعليق تقوم خوارزميات الذكاء الصناعي بفحص محتوى الكلام، للتعرف على عبارات التنمر الإلكتروني في التعليقات والصور والفيديوهات، وإعطاء المستخدم فرصة للتفكير في التعليق والتراجع عنه، في محاولة منها لردعه من نشر التعليق إن كان مسيئًا، ومنع المتلقي من الحصول على إشعار بتعليق ضار.

ومن خلال الاختبارات على الميزة الجديدة، أشارت الشركة إلى أنها تشجع المستخدمين على التراجع عن تعليقاتهم، إن أظهرت لهم أنها تعتبر تنمر إلكتروني.

وقال رئيس إنستجرام، آدم موسيري، "إن الشركة مستعدة لإتخاذ قرارات تحمي مستخدميها من التعرض للتنمر عبر الإنترنت، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض الإستخدام".

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كما تعمل "إنستجرام" على تطوير ميزة جديدة أيضًا لحماية الحساب من التفاعلات غير المرغوب فيها، والتي تسمى التقييد "Restrict".

وتقوم ميزة "Restrict" الجديدة على تقييد حساب أي مستخدم، وتسمح بإخفاء التعليقات الواردة من مستخدمين محددين دون تنبيههم إلى أنه قد تم كتمهم، ويمكن يدويًا الموافقة على عرض التعليقات في كل منشور بشكل منفصل ليتاح للجميع رؤيته.

ولن يتمكن الأشخاص المقيدون من رؤية وقت نشاط المستخدم على "إنستجرام" أو عند قراءة رسائلهم المباشرة.