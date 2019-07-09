قبطانة سفينة "سي ووتش3" الألمانية لا تعتزم العودة إلى ألمانيا في الوقت الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

لا تعتزم قبطانة السفينة الخيرية الألمانية "سي ووتش 3" للإغاثة البحرية كارولا راكيته، التي كان تم احتجازها في إيطاليا، العودة إلى ألمانيا في الوقت الراهن قبل جلسة التحقيق القادمة معها .

ولكن روبن نويجباور، المتحدث باسم منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش"، أحجم اليوم الثلاثاء عن القول إذا ما كانت راكيته 31 عاماستبقى في إيطاليا حتى موعد جلسة التحقيق القادمة المخطط لها في 18 يوليو الجاري أم لا، وقال نويجباور: "إنها حرة ويمكنها الذهاب حيثما تريد".

تجدر الإشارة إلى أن راكيته تقيم حاليا في مكان سري.

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يشار إلى أنه كان مخططا في الأساس عقد جلسة الاستماع التي تتعلق باتهام راكيته بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية، اليوم الثلاثاء.

وفي إجراء مواز يحقق الادعاء العام (في إيطاليا) ضد القبطانة الألمانية بتهمة مقاومة رجال إنفاذ القانون ومقاومة سفينة حربية.

يذكر أن راكيته توجهت بسفينتها "سي ووتش3" وعلى متنها 40 مهاجرا تقريبا كان قد تم إنقاذهم من البحر المتوسط، إلى المياه الإقليمية الإيطالية وإلى ميناء لامبيدوسا دون السماح لها بذلك من قبل الحكومة في روما، ما ترتب عليه احتجازها ووضعها تحت الإقامة الجبرية، وتم رفع الإقامة الجبرية عنها يوم الثلاثاء الماضي، ولكن التحقيقات ضدها لا تزال جارية.