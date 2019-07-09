الحكومة تخاطب البنوك لتمويل الموظفين لشراء وحدات سكنية بالعاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر رمضان:
قالت وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة خاطبت مجموعة من البنوك العاملة في مصر، من أجل توفير تمويل ميسر للموظفين، لشراء وحدات سكنية في العاصمة الإدارية والمناطق المجاورة لها.
وأضافت في تصريحات، على هامش افتتاح مركز تقييم المهارات والمسابقات، إن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة يستلزم توفير وحدات سكنية لهم، وأن الحكومة خاطبت البنوك من أجل توفير التمويل لتسهيل شراء هذه الوحدات.
وأشارت إلى أن الحكومة في انتظار رد البنوك من أجل الاتفاق على باقي التفاصيل وسعر الفائدة.
وقالت الوزيرة إن الحكومة انتهت من تدريب حوالي 21 ألف موظف، وانها تستهدف الوصول إلى تدريب 100 ألف موظف بنهاية العام، من أجل رفع كفاءتهم و مهاراتهم.
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