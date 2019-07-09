محافظ بني سويف يفتتح المؤتمر العلمي السنوي لأطباء الأسنان.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف – حمدي سليمان:

افتتح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، المؤتمر العلمي السنوي، الذي تنظمه نقابة أطباء الأسنان ببني سويف، بقاعة فندق توليب، بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والدكتور أحمد فؤاد نقيب أطباء أسنان بني سويف، ولفيف من أساتذة طب الأسنان وأعضاء النقابات الفرعية بمحافظات "المنيا، كفر الشيخ، الفيوم، الغربية".

وفي كلمته أكد محافظ بني سويف، حرصه على حضور هذا المؤتمر العلمي، الذي يضم نخبة متميزة من كبار الأساتذة والعلماء والباحثين في طب الأسنان، والذي يعتبر بمثابة نافذة مهمة للاطلاع على أخر المستجدات في مجالات طب الأسنان، ومسايرة التطور السريع والمتلاحق في هذا الجانب، وفرصة كبيرة لتبادل الخبرات والوقوف على كل ما هو جديد في هذا المجال.

مؤكدا على أهمية مثل تلك المؤتمرات باعتبارها همزة وصل فاعلة بين العلماء والخبراء المتخصصين

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات وورش عمل ومحاضرات تخصصية في مجال جراحة الفم والفكين وغرس الأسنان، إلى جانب استخدامات الليزر المتعددة في مجال طب الإسنان، والحشوات التجميلية والتعويضية، وأحدث تقنيات التركيبات الحديثة، وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من الأساتذة والباحثين وأطباء جراحات الفم والوجه والفكين من بعض الجامعات المصرية.