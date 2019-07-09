إصابة ١٩ عامل في انقلاب سيارة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أصيب 19 عاملًا زراعيًا، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم، على طريق الضبعة بمركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.
وأكدت التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل، محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الضبعة، اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت السيارة على جانب الطريق.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحرر المحضر اللازم.
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