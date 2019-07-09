"الشعب النمساوي": المهاجرون المنتشلون من البحر تجب إعادتهم إلى بلادهم

أعرب سباستيان كورتس رئيس حزب "الشعب" النمساوي والمستشار الفيدرالي السابق عن رفضه لقيام منظمات غير حكومية بخدمات إنقاذ بحرية في البحر المتوسط، لجلب اللاجئين بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، مشددًا على أنه لا ينبغي للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط الذهاب إلى أوروبا بل إعادتهم مرة أخرى

إلى بلادهم.وقال كورتس في تصريحات اليوم الثلاثاء "إن منظمة مثل (سي ووتش) تشجع دون قصد قدوم المزيد من المهاجرين إلى أوروبا، حيث يقللون من مخاوفهم من عبور البحر المتوسط ويزيدون الآمال في نجاح مغامراتهم للوصول إلى الشواطئ الأوروبية".من جانبه، اعتبر روبن نيوجباور المتحدث باسم (سي ووتش) أن موقف كورتس صادم ويتنافى مع الإنسانية، كما يتعارض مع نصوص القانون الدولي.وأشار إلى أن كورتس يتجاهل تماما الأحداث السياسية الملتهبة في ليبيا، حيث لا يزال عشرات الآلاف يشقون طريقهم عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، لافتًا إلى أن اللاجئين يواجهون ظروف معيشية صعبة للغاية، وأن إعادتهم إلى مناطق الصراعات تتنافى مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية.