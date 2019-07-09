أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لسفير بلادها بالولايات المتحدة الأمريكية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع التواصل معه بعد تسريب تصريحات تفيد وصفه الإدارة الأمريكية بـ"الحمقاء".
وأفاد مكتب لرئيسة الوزراء البريطانية بأنه بينما تعد التسريبات "مؤسفة"،
وكان مسؤولون بريطانيون أعلنوا أنه يجري تعقب المسؤولين عن التسريب، كما أعلنت ماي
يذكر أن ترامب قال - عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إنه لن يتعامل بعد الآن مع سفير المملكة المتحدة لدى بلاده، كما انتقد تيريزا ماي، واصفا طريقة إدارتها لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بأنها "فوضى".
كانت هذه تفاصيل خبر "ماي" تعلن دعمها لسفير بريطانيا بأمريكا بعد إعلان ترامب قطع التواصل معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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