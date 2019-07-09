الصين ترحب باستئناف المحادثات بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية

رحبت الصين، اليوم الثلاثاء، باستئناف المحادثات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، بمبادرة من الحكومة النرويجية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شونغ" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة،
أضاف شوانغ أن الصين ترحب بالجهود التي تبذلها النرويج في هذا الصدد، وتأمل فى أن تتوصل الحكومة والمعارضة الفنزويلية إلى توافقات سريعة لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد.
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